LdC : La finale délocalisée, l’UEFA zappe le Stade de France

Par Eric Bethsy

Attentive au contexte en Turquie, l’UEFA craint que les élections présidentielles à venir provoquent des émeutes. L’instance envisage de délocaliser la finale de la Ligue des Champions prévue le 10 juin à Istanbul. Et sans surprise, après les incidents de l’année dernière, le Stade de France ne fait pas partie des plans de secours.

Une fois de plus, la finale de la Ligue des Champions pourrait être délocalisée. On se souvient que Saint-Pétersbourg avait été privé de l’événement l’année dernière à cause des attaques de la Russie en Ukraine. Cette fois, c’est la ville d’Istanbul qui pourrait perdre l’organisation de l’événement. En effet, le Daily Mail nous apprend que l’UEFA craint d’éventuelles émeutes après les élections présidentielles en Turquie. Les votants seront appelés les 14 et 28 mai, soit 13 jours avant la rencontre prévue le 10 juin.

🚨 EXCL: UEFA make informal approach to Portuguese football authorities over hosting Champions League final in Lisbon



✍️ @MattHughesDM https://t.co/2Rk33Ol85L — MailOnline Sport (@MailSport) May 11, 2023

De quoi inquiéter l’instance européenne qui, malgré ses réticences à priver Istanbul d’une finale de la Ligue des Champions pour la troisième fois, après les éditions 2020 et 2021 à cause de la situation sanitaire, a pris les devants en vue d’une délocalisation. La source indique que l’UEFA a déjà contacté la Fédération portugaise de football pour envisager l’organisation du match à l’Estádio da Luz du Benfica Lisbonne, l’enceinte qui avait déjà accueilli la finale entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain (1-0) lors du Final 8 en 2020.

Les mauvais souvenirs de Saint-Denis

A croire que le Portugal donne satisfaction à l’instance dirigée par Aleksander Ceferin, contrairement au Stade de France qui n’a visiblement pas été sollicité. Et pour cause, la finale de la saison dernière entre le Real Madrid et Liverpool (1-0) avait été un véritable fiasco ! De graves scènes de violence avaient éclaté, mettant en lumière les failles dans la sécurité et l’organisation à Saint-Denis. Sans surprise, l’enceinte tricolore a été zappée.