LdC : La finale de la Ligue des Champions jouée le 27 juin ?

Au terme de sa réunion avec les associations européennes, l’UEFA a annoncé le report de l’Euro en 2021 et la suspension jusqu’à nouvel ordre de la Ligue des Champions et de l’Europa League.

Concernant les deux compétitions du club, l’instance européenne n’a pas précisé de date de reprise. Mais selon les informations glanées par Sky Sports, l’UEFA se veut résolument optimiste. Et pour cause, il est notifié que l’organisateur de l’Europa League et de la Ligue des Champions espère un retour à la normal pour le courant du mois d’avril, afin de reprendre au plus tôt les compétitions. L’objectif de l’UEFA serait ainsi de faire disputer les finales de l’Europa League et de la Ligue des Champions avant la date butoir du 30 juin prochain. La date du 24 juin est évoquée pour la C3 tandis que pour la C1, les grands dirigeants du football en Europe ont planché sur le 27 juin. Un scénario très optimiste dont le déroulement dépendra essentiellement de la pandémie de coronavirus….