PSG ‍: Ce joueur du Barça est fan de Luis Enrique

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a très envie d'en découdre avec le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions. Quitte à se montrer très confiant, comme Joao Cancelo.

Les hommes de Xavi vont mieux depuis quelques semaines et veulent continuer sur leur bonne lancée jusqu'à la fin de saison. Le titre n'est pas encore totalement perdu en Liga et la possibilité de faire un coup en Ligue des champions est très belle. En quarts de finale de la compétition, le Barça sera confronté au PSG. Forcément un match particulier au vu du passif entre les deux écuries rivales. Si le club de la capitale française se fait assez discret pour le moment concernant les sorties médiatiques, ce n'est pas vraiment le cas des joueurs catalans. Ces dernières heures, c'est Joao Cancelo qui a fait part de toute sa confiance avant la double confrontation contre le PSG.

Le Barça éliminé par le PSG, Cancelo n'y croit pas

Notre future maison pic.twitter.com/7lcV1rTqW2 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 20, 2024

Lors d'un entretien accordé à A Bola, le latéral portugais a en effet déclaré sans sourciller : « En Ligue des champions, toutes les équipes sont fortes. Le PSG est une équipe qui a de belles personnalités et un grand entraîneur, que j'apprécie beaucoup. Ce sera un match très difficile, mais nous allons essayer. Nous sommes Barcelone et nous allons essayer de jouer notre jeu et de gagner. Depuis que je suis arrivé ici, cela a toujours été un rêve de remporter la Ligue des champions. Ce club compte 5 titres, dont la dernière remonte à 2015. Rêvons, nous en avons parfaitement le droit. Nous sommes une équipe jeune, mais avec un grand avenir et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Cela dépendra beaucoup de nos matchs désormais, de la façon dont nous affronterons chacun d’eux, même en championnat. J’ai le sentiment que ça pourrait bien se passer ». Il faudra désormais le prouver face à un PSG qui pense la même chose et qui voudra aussi envoyer un message à l'Europe du football en ralliant les demi-finales de la Ligue des champions.