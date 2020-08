LdC : L'Atlético Madrid annonce deux cas de Covid dans son effectif !

Dans : Ligue des Champions.

A quatre jours de son quart de finale de la Ligue des champions, l'Atlético Madrid connaît un gros coup dur.

Jeudi soir, l’Atlético Madrid jouera contre Leipzig son quart de finale de la Ligue des champions dans le cadre du Final 8 qui se déroulera au Portugal. Mais avant de prendre l'avion afin de rejoindre l’hôtel désigné par l’UEFA pour l’accueillir à Lisbonne, toute la délégation des Colchoneros a été obligée de subir un test PCR au Covid19. Et ce dimanche, le club espagnol annonce que deux cas positifs ont été détectés.

« Hier, samedi 8 août, tous les membres de l'équipe première et de la délégation du club qui iront à Lisbonne ont subi des tests PCR à la Ciudad Deportiva de Majadahonda comme l'exige le protocole de l'UEFA pour participer aux quarts de finale de la Ligue des champions. Parmi les résultats connus ce dimanche, deux cas positifs sont apparus, et ces derniers sont isolés chez eux, et ces résultats ont été immédiatement communiqués aux autorités sanitaires espagnoles, portugaises, l'UEFA, la Fédération royale espagnole de football, la Fédération portugaise et au Conseil supérieur des sports. De même, le protocole nécessite la réalisation de nouveaux tests PCR sur l'équipe et la délégation avant d'aller à Lisbonne ainsi que sur les contacts les plus proches des cas positifs, et cela entraîne des changements dans les horaires, dans l'organisation des voyages et de l'hébergement dans la capitale portugaise. Le club coordonnera les nouveaux horaires avec l'UEFA et dès qu'il y aura un nouveau plan, il sera rendu public. Il demande également le plus grand respect du secret médical concernant l'identité des deux cas positifs », précisent les Colchoneros.