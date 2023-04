LdC : Giroud envoie Milan en demi-finale !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale retour

Stadio Diego Maradona

Naples-Milan AC 1-1 (aller 0-1)

Buts : Osimhen (90e+3) pour Naples ; Giroud (43e) pour Milan

Solide défensivement, le Milan a résisté à Naples pour ramener un nul 1-1 et rejoindre les demi-finales. Giroud est le buteur milanais du match retour.

Battu à l'aller à Milan d'un petit but, Naples avait toutes les cartes en main pour retourner la situation et connaître sa première demi-finale en C1. En début de match, le leader de Serie A était comme à San Siro dominateur. Mais Milan n'offrait que peu d'espaces à ses hôtes et surtout agissait bien en contre. Sur l'un d'eux, Leao était fauché dans la surface par Mario Rui pour occasionner un penalty. Mais, Olivier Giroud était mis en échec par Meret (22e). Le portier napolitain était encore décisif quelques minutes après sur une frappe vicieuse du Français. Rafael Leao se transformait ensuite en sauveur. Défensivement, il taclait juste à temps Lozano, prenant bien la cheville du Mexicain et amenant la VAR à s'interroger sans donner suite. Puis, offensivement, il remontait le ballon sur 50 mètres, éliminant trois adversaires avec sa vitesse et ses dribbles avant de servir Giroud pour l'ouverture du score.

⏱ TERMINÉ !



NAPLES 🇮🇹 1-1 🇮🇹 AC MILAN



L'AC Milan l'a fait ! Les Rossoneri se qualifient face au Napoli. pic.twitter.com/SwazYQ8cE1 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2023

Un but assassin pour Naples qui marquait dans la foulée mais le but était refusé pour une main de Osimhen. Le Nigérian peinait à se créer des occasions alors que son équipe devait remonter deux buts en 45 minutes. C'est son coéquipier Olivera qui avait la meilleure situation mais il ne cadrait pas sa tête sur corner alors qu'il était esseulé. Naples avait enfin quelque chose à se mettre sous la dent en fin de match. Tomori contrait un centre de Di Lorenzo de la main pour un penalty. Mais, Kvaratskhelia échouait devant Maignan (81e). Finalement, Osimhen marquait dans les arrêts de jeu mais trop tard. Naples sort en quart de finale tandis que Milan est en demi-finale pour la première fois depuis 2007 et son dernier sacre européen.