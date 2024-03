LdC ‍: En stress total, Griezmann perd toute sa classe

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Malmené, l’Atlético de Madrid a renversé la vapeur contre l’Inter Milan et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au bout du suspense aux tirs au but.

Battu 1-0 au match aller, l’Atlético de Madrid était très mal en point après l’ouverture du score de Di Marco au match retour. Au cumulé, le retard était de deux buts pour les Colchoneros, qui ont toutefois réussi un étonnant come-back. D’abord grâce à Griezmann puis grâce à Depay, dont le but à trois minutes du temps additionnel a permis à l’Atlético de Madrid d’arracher la prolongation. C’est finalement aux tirs au but que l’équipe de Diego Simeone s’est imposée, éliminant ainsi l’équipe en forme en Europe, à savoir le redoutable Inter de Lautaro Martinez.

Durant la séance de tirs au but, Antoine Griezmann était dans un état de stress total sur le banc, lui qui a été remplacé à la 105e minute de jeu. Une scène captée par la chaîne de télévision espagnole Movistar montre d’ailleurs que ce stress et cette excitation ont poussé Antoine Griezmann a chambré Alexis Sanchez avec des propos grossiers après le penalty raté par l’ex-attaquant de l’OM face à Jan Oblak. « Il s’est ch… dessus, le Chilien s’est ch… dessus » a lancé en Espagnol le milieu offensif de l’Equipe de France en direction de son coéquipier argentin Rodrigo de Paul.

Griezmann dans un état de nervosité maximal

Des propos qui ont enflammé l’Espagne, où certains rappellent notamment à Antoine Griezmann son penalty raté lors de la finale de la Ligue des Champions 2016 contre le Real Madrid. Après la qualification de l’Atlético de Madrid, le champion du monde tricolore est revenu sur le stress qui était le sien durant cette séance de tirs au but. « J’étais nerveux. La dernière fois, c’était la finale de la Coupe du monde et nous avons perdu. Mais j’ai fait confiance à mes coéquipiers et, en plus, nous avons un gardien incroyable qui remporte enfin les tirs au but » a simplement expliqué Antoine Griezmann, qui regrette sans doute ses paroles à l’égard d’Alexis Sanchez mais son excitation était visiblement trop importante sur le moment pour rester lucide.