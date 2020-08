LdC : Correa et Vrsaljko positifs, l'Atlético part sans eux à Lisbonne

Dans : Ligue des Champions.

L'Atlético Madrid a dévoilé lundi après-midi le nom des deux joueurs positifs au Covid19, lesquels resteront chez. Le club espagnol va désormais pouvoir partir.

Les Colchoneros ont deux nouvelles pour leurs supporters, une bonne et une mauvaise. La bonne est que les tests réalisés dimanche sur l’ensemble du groupe sont tous revenus négatifs et que donc Diego Simeone et son équipe vont pouvoir mettre le cap vers Lisbonne où l’Atlético Madrid affrontera jeudi Leipzig en quart de finale de la Ligue des champions. La mauvaise est que pour cette rencontre, le club espagnol devra se passer d’Angel Correa et Sime Vrsaljko. Car l’Atlético a annoncé que ce sont ces deux joueurs qui ont subi samedi un test positif et qui ont donc été placés en quatorzaine chez eux.

« L’équipe et les membres du staff technique ont subi dimanche de nouveaux tests PCR, dont les résultats ont tous été négatifs, après l'apparition de deux cas positifs lors des tests réalisés samedi. Suivant le protocole de santé, ces tests ont également été effectués sur des proches des deux cas positifs, et ils sont également négatifs. Les services médicaux du club ont reçu l'autorisation dans les deux cas de révéler leur identité et ainsi mettre fin aux spéculations. L’équipe reprendra l'entraînement cet après-midi en l’absence d’Angel Correa, qui reste isolé à son domicile sans présenter des symptômes. De son côté, Sime Vrsaljko, qui se remettait d'une blessure, est également asymptomatique et restera chez lui sur décision des services médicaux, bien que son cas soit considéré comme résolu par les autorités sanitaires, car il a généré des anticorps il y a plusieurs mois. Les médecins superviseront le suivi des deux joueurs tel qu'établi par le protocole sanitaire. Le club et ses services médicaux tiennent à remercier les médias pour le respect manifesté envers la vie privée de ces deux joueurs. Suite à cela, 21 joueurs plus des joueurs de l'Académie, à savoir Alex Dos Santos, Manu Sanchez, Riquelme et Toni Moya se rendront mardi dans la capitale portugaise afin de se concentrer sur le quart de finale de la Ligue des champions », précise l’Atlético Madrid. De son côté, l’UEFA confirme que le match entre Leipzig et les Colchoneros aura bien lieu jeudi comme prévu.