LdC : City résiste au Bayern et verra le Real

Ligue des champions, quart de finale retour

Allianz Arena

Bayern-Manchester City 1-1 (aller 0-3)

Buts : Kimmich (83e sur pen.) pour le Bayern ; Haaland (57e) pour Man City

Trop stérile offensivement malgré de nombreuses possibilités, le Bayern n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Manchester City. Encore aidé par Upamecano, Haaland a frappé une fois de plus.

Le Bayern Munich devait réussir un fameux défi, remonter trois buts à Manchester City tout en contenant l'intenable Erling Haaland. Les Munichois poussaient en première période mais leur inefficacité était criante. Lancé dans la profondeur, Sané croisait trop sa frappe et venait frôler le montant d'Ederson (17e). Le jeune international allemand tant décrié après son altercation avec Mané était le principal danger des Bavarois sans inquiéter plus que cela Ederson. Derrière, le Bayern passait proche de la correctionnelle. Upamecano évitait le carton rouge grâce au VAR mais le Français était sanctionné pour une main assez sévère. Le penalty était envoyé au-dessus par Haaland (35e). Choupo-Moting tentait de marquer d'une talonnade mais c'était facilement contré (45e+1).

Erling Haaland has scored 35 goals in 27 Champions League games in his career.



48 goals in 41 games as Manchester City player this season.



…and counting 👽✨ #UCL pic.twitter.com/saOuoXLBNd