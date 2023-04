LdC : City coule le Bayern, l'Inter solide à Benfica

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quarts de finale aller

Etihad Stadium

Manchester City-Bayern 3-0

Buts : Rodri (27e), B.Silva (70e), Haaland (76e)

Sous une pluie battante, Manchester City a su essorer le Bayern Munich au fil de la rencontre. Le match était équilibré avant que Rodri ne mette les siens devant d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne. Ensuite, le Bayern poussait mais s'exposait aux contres adverses. Les pertes de balles allemandes en défense étaient trop nombreuses et se payaient cash. Upamecano ratait une relance, Haaland récupérait le ballon avant de déposer un caviar sur le crâne de Bernardo Silva. Le Norvégien se chargeait lui-même du troisième but d'une reprise en tacle glissé après un beau mouvement rapide. City a assommé le Bayern et prend une option sérieuse pour une place en demi-finale.

Estadio da Luz

Benfica-Inter 0-2

Buts : Barella (51e), Lukaku (82e sur pen.)

La défense de l'Inter va donner des cauchemars à tout le Portugal. Après avoir écœuré Porto sur deux matchs, l'Inter a eu raison de Benfica. Les Italiens tenaient bien en première période grâce notamment à un superbe arrêt réflexe de Onana (16e) devant Rafa Silva. En seconde période, les Nerazzuri prenaient les devants sur leur premier tir cadré du match via une tête croisée de Barella. De quoi mettre un coup sur la tête de Benfica puisque l'Inter dominait la suite du match. Vlachodimos sauvait les siens du 2-0 à la 66e minute mais, malheureusement pour lui, Joao Mario commettait une main dans sa surface un peu plus tard. La VAR accordait le penalty et Lukaku ne ratait pas le but du break. L'Inter prend aussi une sérieuse option pour revenir dans le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis son sacre de 2010.