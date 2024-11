LdC ‍: Brest débarque à Barcelone, ce défenseur panique

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, le Stade Brestois se déplace sur la pelouse du FC Barcelone. Un choc forcément particulier pour les Bretons, même si le Barça ne veut pas prendre de haut l'une des équipes surprises de la compétition.

Le Stade Brestois, quatrième du classement de la Ligue des champions, se déplace à Barcelone ce mardi soir. Un rendez-vous de prestige pour les hommes d'Eric Roy, peu habitués à jouer de tels matchs. Mais force est de constater que pour le moment, les Bretons s'en sortent très bien sur la scène européenne et se sont déjà faits une petite réputation en Europe. Même le Barça ne veut surtout pas prendre de haut le Stade Brestois. Et Inigo Martinez a tenu à le rappeler à ceux du côté catalan qui s'enflammeraient un peu trop à l'idée de jouer l'écurie brestoise.

Le Barça ne veut pas retomber dans le piège

Ces dernières heures en conférence de presse, le défenseur central du Barça s'est en effet montré méfiant concernant des Bretons qui n'ont rien à perdre et qui joueront libérés : « Ce n'est pas un hasard s'ils n'ont pas perdu un match et si nous leur manquons de respect, nous le paierons cher. Ils sont bien organisés, ils se projettent rapidement en contre et ils sont forts physiquement (...) Ils ont démontré jusqu'ici qu'ils pouvaient être compétitifs en Ligue des champions ». Voilà qui est clair, surtout que le Barça a déjà connu une contre-performance cette saison en Ligue des champions face à un club qui évolue en Ligue 1. C'était l'AS Monaco lors de la première journée. Une défaite qui pourrait coûter cher à l'heure de faire les bilans de cette nouvelle formule un peu particulière de la plus belle des compétitions européennes.