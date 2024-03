LdC ‍: Barcelone-Naples dérape, 15 policiers blessés

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Des incidents sont à déplorer en marge du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Barcelone et Naples mercredi soir. 15 policiers ont été blessés dans des affrontements à l’abord du stade.

Aux abords de l’enceinte de Montjuïc, qui accueillait mercredi soir le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples (3-1), un groupe d’ultras catalans a tout fait pour en découdre avec des les supporters de Naples ayant fait le déplacement. Le pire a été évité car les Italiens ont parfaitement été escortés par la police jusqu’au parcage visiteur et aucun affrontement entre supporters des deux camps n’a été relevé. Le groupe Boixos Nois, les ultras du Barça, a alors décidé de s’en prendre… à la police.

LdC : Barcelone retrouve les quarts, 4 ans après ! https://t.co/Cax2NLV8N5 — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2024

A en croire les révélations d’El Nacional, des fumigènes, des bouteilles et des pierres ont été jetées sur les policiers, présents en nombre pour tenter de mettre fin aux affrontements. Les incidents ont duré près de 30 minutes et plusieurs policiers y ont perdu des plumes puisque quinze d’entre eux ont été blessés. Le média espagnol rassure néanmoins sur l’état de santé des forces de l’ordre en précisant qu’il ne s’agit que de blessures mineures et qu’aucun d’entre eux n’a été touché trop gravement. Mais nul doute que l’UEFA sera tenue au courant des incidents, bien qu’ils soient intervenus à l’extérieur de l’enceinte accueillant le match de Ligue des Champions.