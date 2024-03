LdC ‍: Barcelone retrouve les quarts, 4 ans après ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Stade Olympique de Montjuic

Barcelone-Naples 3-1 (aller 1-1)

Buts : F.Lopez (15e), Cancelo (17e), Lewandowski (83e) pour le Barça ; Rrahmani (30e) pour Naples

Grâce à un début de match tonitruant, le FC Barcelone s'est offert une victoire 3-1 face à Naples et surtout la qualification. Même s'ils ont été bousculés par moments, les Catalans méritent leur place en quarts.

Le FC Barcelone a vécu trois semaines angoissantes avant ce match retour en Catalogne. Accrochés 1-1 à l'aller malgré une forte domination, les Catalans retrouvaient une équipe de Naples plus en forme et récemment victorieuse de la Juventus en Serie A. Heureusement, contrairement à l'aller, le Barça ne mettait pas beaucoup de temps à marquer. Raphinha débordait et trouvait en retrait Fermin Lopez pour l'ouverture du score. Deux minutes plus tard, ce même Raphinha trouvait le poteau de Meret et Cancelo marquait dans le but vide. Avec un tel démarrage, Barcelone devait vivre une soirée tranquille. C'était oublié les problèmes défensifs des Catalans cette saison.

Naples en profitait à la demi-heure avec un but similaire au premier du Barça avec Rrahmani à la conclusion. Juste derrière, Di Lorenzo obligeait Ter Stegen à une parade sur une belle tête (35e). En seconde période, le Barça souffrait quelque peu avec une belle frappe de Kvaratskhelia au ras du poteau (47e), puis un contact limite de Cubarsi sur Osimhen dans la surface (50e). Incapable de se mettre à l'abri, Barcelone avait très chaud quand Lindstrom, à deux mètres des buts, plaçait sa tête à côté (80e). Un avertissement bien compris par le Barça, lequel se mettait à l'abri après une belle action collective conclue par Lewandowski. Un succès 3-1 qui offre au Barça son premier quart de C1 depuis 2020.