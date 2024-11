LdC ‍: A dix, Monaco craque contre Benfica

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée

Stade Louis-II

Monaco-Benfica 2-3

Buts : Ben Seghir (13e), Magassa (67e) pour Monaco ; Pavlidis (48e), Cabral (84e), Amdouni (88e) pour Benfica

Exclusion : Singo (58e) pour Monaco

Après avoir mené deux fois au score, Monaco a été renversé 2-3 par Benfica. L'exclusion de Singo a été déterminante dans le scénario du match. Monaco perd son invincibilité en C1.

Irrésistible depuis le début de sa campagne européenne, Monaco était parti sur les mêmes bases ce soir. Sur une belle action rapide, Ben Seghir ajustait Troubine de près pour donner l'avantage aux siens d'entrée. Benfica se réveillait et on assistait à un match très vivant. Il était aussi très musclé, en témoignent les gros tacles de Carreras. Déjà averti, le latéral espagnol de Benfica échappait miraculeusement à l'exclusion après un tacle très en retard.

BEN SEGHIR OUVRE LE SCORE POUR MONACO ! 🇲🇨



Superbe mouvement des Monégasques qui mènent face au Benfica après 14 minutes de jeu 🔥#ASMSLB | #UCL pic.twitter.com/r4Z2uiTSzZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2024

Benfica était de mieux en mieux dans le match et revenait logiquement au score via Pavlidis. Le Grec profitait d'une double erreur de Caio Henrique et Majecki pour égaliser. Singo avait moins de chance que Carreras, récoltant un deuxième jaune fatal. A 10, Monaco prenait quand même l'avantage après une belle frappe de Magassa. Mais l'absence de son défenseur central allait être préjudiciable en fin de match. Deux centres de Di Maria et deux têtes gagnantes signées Cabral puis Amdouni crucifiaient les Monégasques. 3-2 pour Benfica et une première défaite frustrante pour l'AS Monaco.