LdC : 13 défaites, Marseille humilié et éliminé !

Dans : Ligue des Champions, OM.

Ligue des champions - 4e journée

Stade Vélodrome

FC Porto bat Olympique de Marseille : 2 à 0

Buts : Sanusi (39e), Sergio Oliveira (72e sp) pour le FC Porto

Expulsions : Balerdi (OM) à la 71e; Grujic (Porto) à la 67e

Placé dans l'obligation de s'imposer pour rêver d'une possible qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, Marseille s'est incliné (0-2) face à Porto et entre dans le livre des record avec 13 défaites consécutives en C1 et zéro but marqué.

Quoi qu’André Villas-Boas dise, du côté des supporters de l’Olympique de Marseille on espérait que la réception de Porto, ce mercredi soir au Vélodrome, permette à Steve Mandanda et ses coéquipiers d’enfin s’imposer afin d’entretenir l’espoir d’une qualification, mais surtout d’éviter de devenir le premier club européen à enchaîner 13 défaites consécutives en Ligue des champions. Et même si Dimitri Payet était sur le banc au coup d’envoi, les joueurs phocéens entraient plutôt bien dans cette rencontre. Mais sur un de ses rares temps forts, Porto ouvrait finalement le score, en deux temps, par Sanusi juste avant la pause (0-1,39e).

L’OM n’avait pas le choix, il lui fallait frapper fort en seconde période, et c’est dans ce sens qu’à l’heure de jeu AVB lançait Payet, Benedetto et Cuisance. On pouvait croire au miracle, d’autant plus que Grujic était expulsé (67e) et que la formation portugaise se retrouvait en infériorité numérique. Mais trois minutes plus tard, Balerdi commettait une faute sur Marega en pleine surface, laissant lui aussi son équipe à dix avec en plus un penalty pour Porto que Sergio Olivera transformait (0-2,72e sp). Cette fois la messe était dite, et l’Olympique de Marseille sortait de la Ligue des champions par la petite porte avec l’humiliation d’un record que l’OM peut encore « améliorer » avec la réception de l’Olympiakos dans une semaine. Une rencontre que Marseille devra impérativement gagner pour espérer éventuellement finir troisième de son groupe et continuer sa route en Europe League.