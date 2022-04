La Ligue des champions version Super Bowl, Al-Khelaifi rêve

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Fermement opposé à la Super League, Nasser Al-Khelaifi souhaite tout de même que la Ligue des champions soit un peu rajeunie. En dehors de la compétition elle-même, le président du PSG et de l'ECA rêve d'un Super Bowl du football européen.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar ont animé le fameux spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022, et devant sa télévision, Nasser Al-Khelaifi a visiblement eu des paillettes dans les yeux. Conscient que la finale de la Ligue des champions avait clairement un siècle de retard en matière d’entertainment par rapport à la finale du championnat de football américain. Sans faire part de ses éventuels choix musicaux pour venir animer la finale de la C1, qui aura lieu en juin prochain au Stade de France, le patron du Paris Saint-Germain, qui est aussi le boss de l’Association des Clubs Européens, estime qu’il faut désormais réfléchir pour faire de ce rendez-vous annuel un événement qui dépasse de loin les limites des amateurs de football. Se confiant sur le site The Athletic, le dirigeant qatari a reconnu qu’avec l’UEFA, l’ECA devait plancher sur ce sujet et dépoussiérer la finale de la Ligue des champions et mette des étincelles dans les yeux.

Spectacle et match de gala, la nouvelle Ligue des champions selon NAK

Pour le président du Paris Saint-Germain, le Super Bowl est un exemple que la Ligue des champions doit dépasser. « Chaque match doit être un événement et un divertissement. Je n’arrive pas à comprendre comment le Super Bowl peut sembler être un événement plus grand que la finale de la Ligue des champions. Le Super Bowl, et les États-Unis en général, ont cet état d'esprit avec toujours l’idée d’imposer de la créativité et du divertissement. C'est ce que j'ai suggéré, c’est d’organiser une cérémonie avant le premier match de la Ligue des champions, avoir un match lors de la soirée d'ouverture où les champions en titre affrontent une grande équipe. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins réfléchissons plutôt que de rester en l’état et ne rien faire », a expliqué Nasser Al-Khelaifi, prêt à perturber l’ordre établi, histoire de montrer que la Ligue des champions peut définitivement envoyer la Super League aux oubliettes.