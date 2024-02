La Ligue des Champions est pliée, il donne le vainqueur

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

La Ligue des Champions entre dans sa phase finale. Il ne reste plus que 16 équipes engagées, mais seulement une seule ira au bout. Pour Fabrizio Romano, son favori est déjà en tête et il est évident.

La 69e édition de la C1 se terminera le 1er juin, à Wembley. Avant cela, la phase à élimination directe va donner une indication plus précise sur la probable identité des deux futurs finalistes. Manchester City remet son titre en jeu, alors que d'autres clubs rêvent de soulever une nouvelle fois la coupe aux grandes oreilles comme le Bayern Munich, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Les novices aspirent également à frapper un grand coup avant la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, à l'instar du Paris Saint-Germain ou de l'Atletico Madrid. Mais pour Fabrizio Romano, il ne fait aucun doute que c'est bien City le favori à la victoire. Le club anglais enchaîne et brille pour sa constance ainsi que pour son effectif XXL.

City en route pour le doublé, une évidence ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UEFA Champions League (@championsleague)

« Je ne pense pas que ce soit une grande surprise que je donne une pièce à Man City pour qu'ils aillent à nouveau jusqu'en finale de la Ligue des champions. Ce sont les grands favoris de cette année. Ayant remporté le titre européen la saison dernière, il y a moins de pression sur leurs épaules que les années précédentes, et c'est un gros bonus pour Pep Guardiola. Ils ont une équipe fantastique et sont également prêts à faire en sorte que des choses spéciales se reproduisent parce qu'ils ont aussi beaucoup d'expérience après avoir gagné le triplé. Ça va être difficile de les arrêter » a affirmé le spécialiste du mercato dans une chronique pour CaughtOffside. Les Skyblues ont battu 3-1 Copenhague au Danemark et devraient selon toute vraisemblance être au rendez-vous des 1/4. Les bookmakers placent également la formation de Pep Guardiola comme l'équipe qui soulèvera le trophée.