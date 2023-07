L'UEFA s'incline, le Barça sera Ligue des champions

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Toujours englué dans l'affaire Negreira en Espagne, le FC Barcelone était aussi dans le viseur de l'UEFA. L'instance européenne menaçait le club catalan d'une exclusion de la Ligue des champions mais il n'en sera rien finalement.

Une bouffée d'air frais pour le FC Barcelone. Les Blaugrana cumulent les soucis ces dernières années : déclassement sportif notamment en Europe, problèmes pour équilibrer les comptes et intégrer les salaires, affaire Negreira. Cette affaire judiciaire a éclaté au début de l'année 2023. Le Barça a donné de l'argent à José Maria Negreira, ancien arbitre espagnol et patron de l'arbitrage ibère. Le club catalan dément tout achat d'officiels pour des matchs de Liga mais la Ligue espagnole étudie encore la question. Une affaire qui a fait grand bruit, traversant les frontières européennes jusqu'au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse).

Le Barça autorisé à jouer la C1 par l'UEFA

L'instance européenne suit le dossier et a même débuté sa propre investigation. Toute la Catalogne tremble, craignant l'exclusion de la Ligue des champions du FC Barcelone. Une catastrophe au vu des finances limitées du club. Cependant, il semble que l'UEFA n'ait pas suffisamment d'éléments à charge contre le Barça, nécessitant des sanctions adéquates. En effet, tous les médias catalans s'accordent à dire que le FC Barcelone jouera bien la prochaine Ligue des champions.

Selon leurs informations, l'UEFA a confirmé directement au Barça qu'il pourrait jouer la C1 2023-2024. Les deux inspecteurs de la commission d'éthique et de discipline de l'UEFA, Mirjam Koller et Jean-Samuel Leuba, ont rendu un rapport favorable concernant l'affaire Negreira et les justifications apportées par le FC Barcelone. La commission d'appel de l'UEFA, qui se réunira dans 10 jours, devrait suivre leur avis et confirmer pour de bon la présence du Barça en C1. Une nouvelle d'autant plus importante que les Blaugrana seront dans le chapeau 1 en tant que champion d'Espagne en titre. Ils peuvent ainsi espérer un tirage au sort favorable pour passer enfin les poules après des échecs ces deux dernières années.