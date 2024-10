L'UEFA prive Marseille de sa finale de C1

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Il y a un mois, la ville de Marseille annonçait se porter candidate à l'organisation de la finale de Ligue des champions 2027. Le stade Vélodrome semblait offrir un cadre somptueux pour un tel rendez-vous...sauf pour l'UEFA.

Si la ville de Marseille veut vivre de l'intérieur une finale de Ligue des champions à court terme, elle devra compter sur une progression fulgurante de l'OM. En effet, l'UEFA a rejeté le dossier de candidature phocéen pour l'organisation de la finale de C1 en 2027. En septembre dernier, l'adjoint aux sports de la municipalité marseillaise avait annoncé que la ville voulait accueillir l'évènement au stade Vélodrome, « le plus beau stade de France » selon lui. Une candidature qui n'était pas dénuée d'intérêt puisque le Vélodrome est un grand stade de 67 000 places et qu'il n'a jamais accueilli de finale européenne en football.

L'UEFA préfère Madrid et Bakou à Marseille

Par contre, l'enceinte marseillaise a été le théâtre des deux finales européennes en rugby en 2022, la Champions Cup et la Challenge Cup. Les deux matchs se sont très bien déroulés avec un accueil convenable des supporters irlandais du Leinster. Malgré ces éléments séduisants, l'UEFA n'a pas retenu le Vélodrome, lui préférant deux autres stades : l'Estadio Metropolitano de l'Atlético Madrid et le stade Olympique de Bakou en Azerbaidjan.

La ville de Marseille n’a pas encore soumis de candidature pour accueillir la finale de Ligue des champions au stade Vélodrome 2027 ! ❌



Les noms de villes candidates pour la finale 2027 : le Riyadh Air Metropolitano stade de l’Atlético Madrid et le stade olympique de Baku. pic.twitter.com/Os31xzYMIq — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 23, 2024

Le verdict de l'UEFA peut s'expliquer par le fait que les deux stades choisis n'ont jamais accueilli une finale de Ligue des champions. Bakou a quand même accueilli la finale de Ligue Europa en 2019 ainsi que des matchs de l'Euro 2020 en 2021. Surtout, l'instance européenne préfère éviter la France pour une finale de Ligue des champions. La dernière finale de C1 sur le sol hexagonal est récente puisqu'elle avait eu lieu en 2022 au stade de France et elle s'était très mal passée. Le match avait démarré avec plus de 30 minutes de retard après des violences et une mauvaise gestion du public par les pouvoirs publics.