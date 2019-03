Eur : Une réunion secrète à l'UEFA, la Ligue des champions chamboulée !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, PSG, OM.

Ce mardi, une réunion de l'UEFA et de plusieurs présidents, qui devait rester secrète, aura lieu en Suisse et elle pourrait aboutir à une révolution de la Ligue des champions qui ira de plus en plus vers une Ligue fermée comme les gros clubs en rêvaient.

Il y a quelques mois, l'UEFA avait fermement repoussé l'idée d'une Ligue des champions à la sauce NBA. Mais le Wall Street journal le révèle ce lundi, dans 24h une réunion se tiendra au siège de l'instance européenne du football, en Suisse, et des changements majeurs devraient être mis à l'étude afin de modifier l'épreuve reine d'ici 2024 et peut-être même avant.

« Les meilleurs clubs de football européens doivent tenir une réunion secrète avec l'UEFA mardi afin de discuter de potentiels changements dans le format de la prestigieuse ligue des Champions, selon plusieurs sources. Après des années de spéculation, il s'agirait ici des premiers pourparlers formels entre les différents représentants. Le but est clair : remodeler le football européen. Ces négociations ne font que commencer et devraient prendre effet avant 2024. Les changements pourraient avoir une portée spectaculaire. Sur la table des négociation, on trouve une proposition pour remplacer la qualification simple en une structure plus fermée, à base de relégation et de promotion. Structure qui favoriserait très certainement les plus grands et les plus riches clubs d'Europe et rendrait plus difficile pour les autres la qualification dans la juteuse compétition. Une autre proposition ferait aussi passer les matchs de ligue des Champions le weekend, plutôt que le mardi et le mercredi actuellement. Un changement qui renverserait la primauté des ligues nationales au profit de la coupe d'Europe. En plus de cela, l'ECA et l'UEFA ont convenu d'étudier l'avenir du foot ensemble au cours des cinq prochaines années. Mais cela ne semble pas assez rapide pour certains membres de l'ECA selon certaines sources et beaucoup souhaiterait une ligue des Champions réorganisée dès 2021 », précise Pierre Rondeau, expert en économie du sport et co-directeur de l'Observatoire Sport et Société. De son côté, l'UEFA a finalement confirmé ce rendez-vous, tout en essayant d'en limiter la portée.