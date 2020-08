Esp : Griezmann sur la touche, le Barça est sans pitié

Dans : Ligue des Champions.

Pour le très attendu quart de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, Antoine Griezmann risque de vivre une désillusion de plus.

C’est incontestablement l’affiche la plus sexy de cette première partie du Final 8, vendredi soir le FC Barcelone et le Bayern Munich s’affronteront à Lisbonne pour un ticket dans le dernier carré de la Ligue des champions. Une rencontre qui a un parfum de finale, mais qui renverra rapidement à la maison un des favoris de la C1. Pour ce choc au sommet, Quique Setien va devoir faire des choix forts, la victoire contre Naples n’ayant pas réellement rassuré les supporters barcelonais. Et ce mardi, Sports affirme que face au Bayern Munich, l’entraîneur du Barça va aligner un 4-4-2 dont la principale victime sera Antoine Griezmann. Car Quique Setien misera sur Lionel Messi et Luis Suarez, tandis que le champion du monde français assistera depuis le banc du touche à cette rencontre en attendant d’éventuellement venir aider ses coéquipiers.

Une décision qui ne sera pas loin d’être très humiliante pour Antoine Griezmann, lequel adore plus que tout ces matchs avec un enjeu énorme. Malheureusement pour l’attaquant des Bleus, Quique Setien ne paraît avoir qu’une confiance relative en lui, le coach barcelonais alternant les choix contradictoires lorsqu’il s’agit d’aligner, ou non, Antoine Griezmann. Un an après sa signature en provenance de l’Atlético Madrid, l’attaquant tricolore doit quand même sérieusement se demander si ce choix était vraiment le bon. OK, jouer pour le FC Barcelone est forcément un vrai bonheur pour un footballeur…encore faut-il jouer. Et pour Griezmann, ce n’est pas toujours le cas.