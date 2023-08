Drame à Athènes, le match AEK-Dinamo Zagreb reporté

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

L’UEFA a annoncé ce mardi le report du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions entre l’AEK Athènes et le Dinamo Zagreb, initialement prévu ce mardi à 20h45 à Athènes.

Et pour cause, la rencontre a pris une tournure dramatique après les violents évènements survenus cette nuit dans la banlieue d’Athènes entre des groupes d’Ultras. Au cours des incidents, six personnes ont été blessés et un jeune supporter de l’AEK Athènes âgé de seulement 22 ans a été poignardé et a perdu la vie. Un drame qui a obligé l’UEFA à agir et à reporter ce match. Pour rappel, l’OM joue mercredi face au Panathinaïkos à Athènes, un match pour lequel les supporters marseillais ont été interdits de déplacement.