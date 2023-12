Deux tickets en plus pour la LdC, la France hors course

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Grâce au nouveau format de la Ligue des Champions à partir du prochain exercice, deux billets supplémentaires seront attribués aux championnats qui possèdent les meilleurs indices UEFA cette saison. Mais a priori, la Ligue 1 ne fait pas partie des prétendants.

En fonction des résultats de ses représentants sur la scène européenne, la France pourrait bien conserver la cinquième place à l’indice UEFA. Cette position également convoitée par les Pays-Bas permet à son détenteur d’envoyer quatre équipes en Ligue des Champions, dont le nouveau format sera mis en application à partir de l’exercice 2024-2025. Pour rappel, il est d’ores et déjà acté que la Ligue 1 obtiendra quatre billets pour la prochaine édition. Notre championnat aurait même pu rêver d’un cinquième club dans cette nouvelle C1.

Le nul (1 pt) et la qualif (5 pts de bonus) du PSG apportent ce soir 1 pt (6 pts/6 clubs) d’indice à la France qui se retrouve à 60,997 sur 5 ans quand les Pays-Bas restent 59,5. — CoefficientUEFA (@CoeffiUEFA_) December 13, 2023

Car dans son règlement peu connu, l’UEFA, qui a prévu 36 participants (au lieu des 32 actuels) pour son nouveau format de la Ligue des Champions, a promis d’offrir une qualification supplémentaire à chacun des deux meilleurs championnats de la saison à l’indice UEFA. Globalement, on peut dire que les clubs français ne s’en sortent pas trop mal dans les différentes compétitions européennes cette saison. Mais cela reste nettement insuffisant pour rivaliser avec ce qui se fait de mieux sur le continent.

L'Allemagne et l'Italie en tête

Avant les matchs de la semaine, ce sont effectivement l’Allemagne (12.214) et l’Italie (12.142) qui dominent l’indice UEFA cette saison. Et qui enverraient donc une cinquième équipe en Ligue des Champions l’an prochain. Rien n’est définitif puisque l’Espagne (11.812) et l’Angleterre (11.000) ne sont pas si loin. A priori, la Belgique (9.800) et la France (9.583) sont hors course. La Ligue 1 veillera plutôt à conserver sa cinquième place au classement général (basé sur les cinq dernières années). Celle qui, en fin de saison, lui garantirait de nouveau quatre billets pour l’édition 2025-2026.