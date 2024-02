Ce Français qui rêve de pourrir la saison du PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Le mercredi 14 février, le Paris Saint-Germain reçoit la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Robin Le Normand prévient les Parisiens, le match va être très compliqué pour eux.

En tirant la Real Sociedad, Paris a probablement hérité du meilleur tirage possible pour un deuxième. Pourtant, la Real Sociedad apparaît comme un adversaire coriace pour les Parisiens. Le club basque possède la meilleure défense de la Ligue des Champions avec seulement 2 buts concédés et un bloc très solide et des joueurs très efficaces. Alors que le PSG en a encaissé huit en phase de poules de cette C1. Robin Le Normand est l'un des tauliers de l'actuel sixième du championnat espagnol. Le défenseur central s'est exprimé à l'occasion d'une interview avec Téléfoot sur les chances de qualification contre Paris. Le joueur de 27 ans sait qu'il faudra faire le match parfait contre le club de la capitale mais qu'avec le collectif bien huilé de la Real Sociedad, le PSG va être en danger.

Robin Le Normand demande le match parfait contre le PSG

« Les avant-centres font un travail monstre pour gêner les premières relances. Le travail défensif collectif est bon, c'est un de nos points forts. À nous de faire le match parfait, on a un collectif qui peut causer des problèmes au PSG. Il est clair qu'on affronte ces deux matchs dans l'idée d'éliminer le PSG » a confié le joueur formé au Stade Brestois qui dispute pour la première fois de sa carrière un match à élimination directe en Ligue des Champions. Paris est prévenu, les Basques ne vont pas se déplacer au Parc des Princes pour faire de la figuration. Robin Le Normand pense que la Real Sociedad a les capacités d'éliminer le PSG, même si la double confrontation sera assurément compliquée pour les Espagnols qui ne partent pas favoris contre Paris.