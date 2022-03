Catastrophe au Real, Toni Kroos très incertain face au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Déjà privé de Casemiro et Ferland Mendy pour ce match retour face au PSG, le Real Madrid craint de devoir faire sans Toni Kroos.

Le milieu de terrain allemand souffre de problèmes musculaires et n’a pas pris part aux dernières séances. Son rétablissement n’est pas prévu pour cette semaine, ce qui pourrait le forcer à déclarer forfait pour le match retour face au PSG. Un examen plus poussé est prévu pour ce vendredi matin, afin d’en savoir plus sur l’étendue de la lésion. Pour le moment, le forfait aurait tendance à profiter à Eduardo Camavinga, poussé notamment par les socios pour récupérer du temps de jeu. L’ancien rennais a l’avantage, malgré sa fougue et son irrégularité, à être capable de mettre du rythme, chose sur laquelle le Real Madrid envisage de s’appuyer pour faire souffrir le PSG de Messi et Neymar. La titularisation de Federico Valverde dans l’entrejeu va aussi dans ce sens, même si les Merengue vont certainement y perdre en maitrise technique et capacité à frapper au but, ce que l’Allemand apportait à merveille.

En revanche, malgré un entrainement en solitaire et un pépin physique récurrent, David Alaba devrait bien faire son retour dans le groupe pour ce week-end. L’international autrichien est attendu pour être titulaire face à la Real Sociedad, afin de s’assurer d’une présence en bonne forme contre le PSG.