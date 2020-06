C1 : Le PSG et l'OL privés d'amicaux, le sérieux problème

Dans : Ligue des Champions.

En août prochain, l’OL et le PSG devraient reprendre la Ligue des Champions 2019-2020. Mais dans quel état de forme ?

La question mérite d’être posée puisque contrairement aux autres équipes encore en lice dans cette coupe d’Europe, l’OL et le PSG ne bénéficieront pas du rythme engrangé avec les matchs de championnat. C’est donc vers des rencontres amicales que Lyon et Paris doivent se tourner mais selon RMC, il s’avère bien délicat de trouver des sparring partners. Pour la radio, la possibilité de voir l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain se présenter en Ligue des Champions sans avoir disputer le moindre match amical au préalable est bien réelle.

Et pour cause, les cadors du continent ne seront pas disponibles pour disputer des matchs amicaux puisque la Liga, la Bundesliga, la Premier League et la Série A vont terminer leur championnat, au même titre que nos voisins portugais. Il resterait bien les clubs de Belgique, mais les matchs entre le PSG et Bruges en phase de groupes de la Ligue des Champions ont démontré à quel point les clubs de Jupiler Pro League étaient bien loin du niveau du gratin européen. Enfin, un club comme l’Ajax Amsterdam est également à l’arrêt, l'Eredivisie ayant été stoppé. Mais le club d’Amsterdam est confronté à une interdiction gouvernementale de jouer, et ne devrait donc pas s’aventurer à l’étranger pour un match amical. Reste l’option pour l’OL et le PSG de s’affronter eux-mêmes afin de regagner un maximum de rythme ou de trouver des clubs de L1 ou L2 française disposés à jouer des matchs amicaux, alors qu’il a été acté que les deux clubs ne partiront pas en stage au Moyen-Orient pour des raisons de climat. Une belle galère attend les staffs techniques et physique de Lyon et de Paris.