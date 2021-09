Bruges va mettre le seum au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le gardien belge Simon Mignolet s’attendait à souffrir sous les assauts du PSG mercredi dernier. Il n’en a rien été, et le dernier rempart de Bruges avoue s’être même un peu ennuyé.

Le Club Bruges a déjà réalisé une très belle performance ce mercredi en prenant un point au PSG. Dans une poule relevée, les Belges n’ont pas forcément d’énorme chances d’atteindre la phase finale, mais ils ont démontré qu’ils n’étaient pas là par hasard. Avant le match, Simon Mignolet avait prévu qu’il faudrait un miracle pour résister à l’armada offensive du Paris SG, et qu’il aurait de grandes difficultés à conserver sa cage inviolée. Le Diable Rouge craignait même les coup-francs si jamais l'une des stars que sont Neymar, Messi ou Mbappé venaient à les tirer. Finalement, cela n’a pas été si difficile que cela pour l’ancien portier de Liverpool, qui s’est laissé aller à quelques confidences avec le sourire au sujet de la performance des attaquants parisiens.

🧤🇧🇪 Même s'il se prépare comme il peut à affronter le PSG, Simon Mignolet (Bruges) n'est pas tout à fait serein à l'idée de devoir arrêter un coup franc de Messi, Mbappé ou Neymar.



🇧🇪 Bruges-PSG 🇫🇷

🗓 Mercredi 15 septembre à 21h

📺 RMC Sport 1 pic.twitter.com/SLXlyTHvGi — RMC Sport (@RMCsport) September 14, 2021

« Je n’ai pas tellement eu de boulot à faire. On a très bien joué collectivement. On n’a pas concédé d’occasions face à une attaque incroyable. Tu ne peux pas les marquer en un contre un, ils ont tellement de qualités pour éliminer. On a essayé de défendre collectivement pour ne pas leur laisser d’espaces. J’ai fait deux trois arrêts, pas très difficiles », a fanfaronné le gardien belge, à qui on ne peut toutefois pas donner totalement tort. Le PSG n’a effectué que 9 tirs dans la partie, soit moitié moins que son adversaire du soir. S’il y a eu un gardien sollicité ce mercredi soir à Bruges, c’était plutôt Keylor Navas, qui a su répondre présent après sa titularisation décidée par Mauricio Pochettino.