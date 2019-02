Barça : L’OL a provoqué une réunion de crise dans le vestiaire

Dans : Ligue des Champions, OL.

Accroché par l’Olympique Lyonnais (0-0) mardi, le FC Barcelone conserve toutes ses chances en vue du huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Le résultat n’est pas catastrophique et pourtant, les Blaugrana l’ont très mal vécu ! Dans le vestiaire, tous ressentent un sentiment de frustration après cette performance jugée comme un échec, raconte Mundo Deportivo. Rappelons que le Barça n’a pas été capable de marquer ce fameux but à l’extérieur malgré 25 tirs tentés, dont seulement 5 cadrés. « On ne peut pas rater autant d'occasions », pense-t-on dans le groupe d’Ernesto Valverde.

Il faut dire que le leader de Liga n’a inscrit qu’un seul but lors de ses trois derniers matchs. La prestation face à l’OL était un peu plus convaincante dans le jeu, mais elle n’a pas rassuré les coéquipiers d’un Luis Suarez maladroit depuis quelques rencontres, et incapable de marquer à l’extérieur en C1 depuis 2015. Pas de quoi s’attirer les foudres du vestiaire puisque l’autocritique est générale chez les joueurs, qui savent qu’une réaction est impérative avant d’affronter le FC Séville et le Real Madrid à deux reprises.