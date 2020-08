8-2 : Le Bayern inflige une humiliation historique au Barça !

Dans : Ligue des Champions.

Quart de finale de la Ligue des champions

Stade de la Luz

Bayern Munich bat FC Barcelone : 8 à 2

Buts : Müller (4e, 31e), Perisic (22e), Gnabry (28e), Kimmich (63e), Lewandowski (82e) pour le Bayern; Alaba (7e csc), Suarez (57e), Coutinho (86e, 89e) pour le Barça

Le plus attendu des quarts de finale de la Ligue des champions a débouché sur une victoire historique du Bayern Munich face au FC Barcelone (8-2).

Avant ce Final 8, le Bayern Munich était le favori de la Ligue des champions, mais après la correction mise par le champion d’Allemagne ce vendredi soir au Barça (8-2), nul doute que ce statut est clairement assumé par Lewandowski et ses coéquipiers. Dans cette affiche de rêve, les Bavarois ont ridiculisé la formation espagnole qui semblait totalement à côté de la plaque, à l’image d’un Messi totalement inexistant, tout comme le pauvre Griezmann, entré après la pause et qui n’a pas réellement pesé. Du côté du Bayern Munich, cela a été une incroyable démonstration offensif et défensif, et l’on souhaite bien du courage aux prochains adversaires des Allemands lors des demi-finales.