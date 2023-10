Indice UEFA ‍: Semaine moyenne pour la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Semaine très mitigée pour les clubs français avec seulement deux victoires sur les six clubs concernés.

Lens et Toulouse ont réussi à s’imposer à domicile, tandis que l’OM et Lille ont partagé les points, dans deux résultats très frustrants. Rennes et le PSG ont perdu, ce qui fait donc une semaine très moyenne pour les clubs français. Sans surprise, cela ne bouleverse pas le classement et la lutte avec les Pays-Bas pour la cinquième place au classement de l’indice UEFA. La France reprend quelques centièmes de points aux Pays-Bas mais il y a encore un petit écart. Les deux pays sont distants de 1,6 point.

Il faudra donc encore faire mieux lors de la prochaine journée, même si ce ne sera pas facile avec des affiches comme PSG - Milan AC, Toulouse - Liverpool ou Rennes - Panathinaïkos, OM - AEK et surtout une double confrontation à venir entre Lens et le PSV Eindhoven. Au classement de la saison, les représentants tricolores continuent leur remontée et dépassent même le Portugal, dont les clubs n’ont pas brillé. Résultat, la France gagne quatre places et se retrouvent en 12e position, non loin de l’Allemagne.