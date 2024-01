CAN ‍: La Côte d'Ivoire l'appelle, Hervé Renard est bouillant

Dans : CAN 2024.

Par Alexis Rose

Actuel entraîneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard pourrait être « prêté » par la FFF pour reprendre en main la sélection de la Côte d’Ivoire lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le coach bien implanté dans le foot africain l'espère en tout cas.



C’est du jamais vu, mais on dirait bien que le football africain a une nouvelle fois décidé de faire dans l’inédit avec le prêt d’un entraîneur en pleine compétition. Alors que la CAN bat son plein, la Côte d’Ivoire, qui s’est qualifiée en faisant partie des meilleurs troisièmes avec seulement trois points au compteur, recherche un entraîneur. Il faut dire qu’à l’issue d’une phase de poules ratée, et notamment une défaite 0-4 contre la Guinée Équatoriale, le pays organisateur de cette CAN 2024 a subi la démission de Jean-Louis Gasset. Remplacé par son adjoint Emerse Faé, l’ancien coach de l’ASSE a donc laissé son groupe dans le flou en vue du huitième de finale contre le Sénégal, qui se jouera lundi prochain. Dans l’urgence, les dirigeants ivoiriens cherchent donc à monter une opération commando avec un coach qui pourra créer un électrochoc dans une équipe à la dérive. Une mission bien précise que la Côte d’Ivoire compte bien confier à Hervé Renard.

Hervé Renard a envie de sauver la Côte d’Ivoire

🔜Info @Le_Figaro - Hervé Renard est flatté et très intéressé par la proposition de la Côte d'Ivoire de faire une pige de quelques matches. Il attend le feu vert de la FFF pour ce "prêt" peu habituel.https://t.co/t88cFzkYqz — Baptiste Desprez (@Batdesprez) January 25, 2024

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire en 2012 et 2015, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine jouit d’une énorme réputation en Afrique. Et c’est pour cela que les Éléphants ont directement pensé à lui pour assurer cette pige exceptionnelle, que Renard aimerait d’ailleurs bien réaliser, selon Le Figaro. « L’idée lui plairait, seulement si ses patrons à la FFF lui donnent le feu vert. Idriss Diallo, président de la fédération ivoirienne, a contacté son homologue français, Philippe Diallo pour obtenir le prêt du sélectionneur des Bleues jusqu’à la fin de la CAN, dont la finale est prévue le 11 février prochain à Abidjan », peut-on lire dans les colonnes du journal français. Sous contrat avec la FFF jusqu’aux JO de Paris, Renard est libre jusqu’au 19 février prochain, date à laquelle les Bleues vont se réunir à Clairefontaine pour préparer la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Allemagne. Si le sujet a été abordé ce jeudi au sommet du football tricolore, la balle est maintenant dans le camp de la fédération française, qui sait que son entraîneur ne pourrait effectuer qu’une pige de quelques jours avant de revenir à son travail de sélectionneur des féminines à plein temps.