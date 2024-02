Cameroun ‍: Samuel Eto’o pose sa démission

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

Samuel Eto'o a posé sa démission de président de la fédération camerounaise de football. Elle a été refusée, ce qui fait doucement sourire.

Les Lions étaient domptables à la Coupe d’Afrique des Nations et la performance décevante du Cameroun a provoqué des remous en interne. Plusieurs révélations sur l’attitude de Samuel Eto’o ont été effectuées dans les médias, notamment sa prise de pouvoir comme entraineur alors qu’il est président de la Fédération Camerounaise de Football. Il est accusé de s’être clairement substitué à Rigobert Song, le sélectionneur, ce qui n’a pas empêché le Cameroun de se faire éliminer piteusement en 1/8e de finale.

Résultat, l’ancienne légende du FC Barcelone a posé sa démission, qui a été refusée, dévoile la FéCaFoot dans un communiqué. Une façon pour Samuel Eto’o de voir la confiance de l’instance être renouvelée afin de « continuer le travail de reconstruction et de développement du football camerounais, de la base au sommet ». Samuel Eto’o président de la fédération depuis 2021, va donc continuer à occuper ce poste malgré les vives critiques dans le pays. Et ce n’est pas ce renouvellement de confiance qui va les faire taire, beaucoup estimant qu’il s’agit surtout d’une envolée lyrique et d’une réelle démission avec un départ au final n’a jamais été envisagé.