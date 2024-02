Aurier disjoncte en live, cette fois Laurent Blanc est épargné

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Après le sacre de la Côte d’Ivoire dimanche soir en final de la CAN 2024, Serge Aurier a fait honneur à sa réputation en disjonctant en plein live sur les réseaux sociaux, comme à l’époque où il insultait Laurent Blanc au PSG.

Sept ans après le scandale du live en direct sur Periscope, durant lequel Serge Aurier avait insulté Laurent Blanc et certains de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, l’international ivoirien a remis ça dimanche soir après la victoire de la Côte d’Ivoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Nigéria (2-1). Surexcité après la victoire de son équipe, le capitaine ivoirien a dérapé en live sur les réseaux sociaux. Fort heureusement, ce n’est pas son entraîneur qui a pris pour cette fois, ni ses coéquipiers. En revanche, un des haters de la Côte d’Ivoire, qui critiquait vivement les Éléphants, a subi les foudres d’un Serge Aurier toujours aussi élégant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par El Jefe 🦧 (@sergeaurier)

« Eh moi je suis plus bête que toi. Viens t’asseoir et laisse-moi parler. Ta mercon (insulte en argo ivoirien). Eh je suis deux fois champion d’Afrique fils de p…. Je suis deux fois champion d’Afrique ! » a lancé l’ancien défenseur de Toulouse et du Paris Saint-Germain en direct, quelques minutes après la victoire de sa sélection en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Ce nouvel épisode prouve que Serge Aurier doit définitivement arrêter les lives sur les réseaux sociaux même si à coup sûr, ce dérapage ne lui vaudra pas autant d’ennuis que celui de 2016. A cette époque, Serge Aurier avait insulté Laurent Blanc, son entraîneur de l’époque de « fiotte ». Il avait également tancé certains de ses coéquipiers, dont Salvatore Sirigu… et Zlatan Ibrahimovic.