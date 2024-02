CAN ‍: Rothen et Faé s'embrassent et oublient tout

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Juste après le sacre de la Côte d'Ivoire, on a assisté à une passe d'armes par médias interposés entre Jérôme Rothen et le sélectionneur ivoirien Emerse Faé. Les deux hommes ont mis les choses à plat sur RMC ce mardi soir.

Emerse Faé était aux anges après le sacre de sa Côte d'Ivoire dimanche soir. Le troisième triomphe continental des Eléphants lui permettait au passage de recadrer ses détracteurs et notamment Jérôme Rothen. Le consultant de RMC s'est montré très critique sur le niveau global de cette CAN. Faé l'a pris personnellement, estimant que Rothen dénigrait le sacre des Ivoiriens. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les deux hommes ont éreinté la carrière de joueur de l'autre. Ce mardi soir, Jérôme Rothen a invité Emerse Faé dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC pour désamorcer la situation. Tout de suite, l'ancien parisien s'est expliqué sur ses critiques. Il estime avoir été mal compris, ne voulant pas attaquer le niveau de la Côte d'Ivoire mais celui des autres favoris.

Jérôme Rothen fait son mea culpa

« Emerse, t’as été loin dans tes propos sur ma personne. Je me suis senti attaqué. Je ne juge pas l’ambiance, je ne juge pas l’émotion car je ne suis pas attaché à un pays. Je parle de jeu, je parle des joueurs qui m’ont donné envie de regarder cette CAN. Comme toutes les compétitions, tu as des têtes d’affiche. On attendait le Sénégal, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte… À l’arrivée, toutes ces équipes ou presque étaient éliminées en 8e de finale, ce qui donne une CAN moins sexy. Ça donne des affiches un peu en dedans, attention avec tout le respect que j’ai pour des équipes comme le Cap-Vert, l’Afrique du Sud, le Congo, la Guinée. En termes de qualité technique, et je ne parle pas de tactique car je ne me permettrais pas, j’ai été déçu du niveau des joueurs », a t-il développé.

De quoi calmer Emerse Faé qui veut la fin de cette opposition médiatique. « Franchement, en vrai, moi j’aime pas les polémiques. Toi, tu as donné ton avis sur un point que j’ai pas entendu dans son entièreté je le conçois. Et, après, j’ai juste donné mon avis. On est tous des adultes, des passionnés de foot, on a tous un avis sur le niveau de telle ou telle compétition. J’attaque personne. […] (sur ses attaques concernant la carrière de Rothen) C’était de bonne guerre », a t-il répondu. Message bien reçu par Jérôme Rothen qui a conclu le débat en disant « bravo » aux Ivoiriens pour leur sacre et pour l'ambiance « fantastique » dans le stade d'Abidjan lors de la finale.