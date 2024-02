CAN 2024 ‍: La Côte d'Ivoire sacrée championne d'Afrique à la maison ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Alexis Rose

Finale de la CAN 2024 :

Stade olympique Alassane Ouattara (Abidjan, Côte d’Ivoire).

Nigéria - Côte d'Ivoire : 1 à 2.

Buts : Troost-Ekong (38e) pour le Nigéria ; Kessie (62e), Haller (81e) pour la Côte d'Ivoire.

Au fond du trou après une phase de groupes difficile, la Côte d'Ivoire réussit donc l’exploit d’aller au bout de sa Coupe d’Afrique des Nations ! Longtemps menés au score dans cette finale après l’ouverture du score de Troost-Ekong en première période (38e), les Ivoiriens sont revenus un peu de nulle part, une nouvelle fois. Grâce à des buts de Kessie (62e) et du héros local Haller (81e), la Côte d’Ivoire s’impose finalement 2-1 devant tout son peuple ! Le groupe d’Emerse Faé permet donc au pays hôte de s’adjuger une troisième CAN après 1992 et 2015.