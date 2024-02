Djibril Cissé traité de mauvais français, il pète les plombs

Dans : CAN 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, Djibril Cissé a dû hausser le ton à la suite de fausses déclarations qui ont circulé à son sujet. L'ancien attaquant de Liverpool refuse que l'on remette en cause son amour pour la France et la Côte d'Ivoire.

Si sa carrière aura été marquée par des grosses blessures, Djibril Cissé a néanmoins eu de beaux succès. En sélection, il a connu 41 sélections et remporté la Coupe des Confédérations en 2003. En club, c'est la Ligue des champions qui a été remportée en 2005 avec Liverpool par Cissé. S'il a fait aussi le bonheur d'Auxerre, l'ancien attaquant aurait pu avoir un autre destin s'il avait décidé de représenter les couleurs de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Alors que les Eléphants vont disputer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigéria ce dimanche soir, Cissé est logiquement fier de pouvoir supporter la Côte d'Ivoire. Mais il a dû faire face ces dernières heures à des fausses déclarations à son sujet.

Djibril Cissé n'a pas du tout apprécié

Mettre mon amour pour la france en cause ???

Vous vous prenez pour qui exactement ?

J aime la france et j aime la côte d ivoire et si ça dérange quelqu’un

Que cette personne aille se faire foutre — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) February 10, 2024

Lors d'un entretien accordé à la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, Cissé avait déclaré : « Je suis franco-ivoirien. Je n'ai pas eu la chance de porter ce maillot (de la Côte d’Ivoire), mais mon amour et mon attachement pour la Côte d'Ivoire ont toujours été là. Que ce soit culinairement parlant, musicalement parlant... ça a toujours fait partie de ma vie. Le message que j'ai à dire aux Éléphants, c'est continuer à nous rendre fiers, continuer à vous battre, continuer à nous faire vivre des émotions ». Mais quelques minutes après, des fausses déclarations concernant Cissé ont circulé sur les réseaux sociaux. Onze Mondial les a relayées avant de reconnaître son erreur. Mais le mal était fait et Cissé a réagi via X : « Mettre mon amour pour la France en cause ? Vous vous prenez pour qui exactement ? J’aime la France et j’aime la Côte d’Ivoire et si ça dérange quelqu’un que cette personne aille se faire foutre ». Voilà qui est clair.