Jérôme Rothen humilié en Afrique, sa réaction est gênante

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

Dans son émission, Jérôme Rothen avait remis en cause la valeur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur ivoirien lui ayant répondu sans ménagement, l'ancien joueur du PSG a voulu riposter.

Emerse Faé, qui a succédé à Jean-Louis Gasset pendant la CAN 2024, a mené l’équipe de Côte d’Ivoire à la victoire dans une compétition durant laquelle l’équipe du pays organisateur a frôlé le précipice au premier tour. Un énorme renversement de situation pour des Ivoiriens qui ont fêté jusqu’à fort tard le succès en finale contre le Nigeria (2-1). Cependant, à l’heure de l’analyse, le sélectionneur des Éléphants, a tenu à envoyer un missile à destination de Jérôme Rothen, sans toutefois citer son nom, l’ancien joueur parisien ayant récemment férocement critiqué le niveau de la Coupe d’Afrique des Nations.

Ça tombe bien on en parle à 18h dans @Rothensenflamme sur @RMCInfo 👍@Emerse_Fae tu aurais pu citer mon nom!tu l’as aperçu plus d’une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t’ai donné)🤪. Promis je ne parlerais pas de ta carrière et tes 0 titres gagnés😂 https://t.co/t4p9umNCJo — Jérôme Rothen (@RothenJerome) February 12, 2024

« J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo-journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie et qui aurait dit que le niveau de la CAN, il était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. Je pense que lui, il ne comprend rien au foot. Après c’est normal, quand on regarde la carrière internationale qu’il a eue. Moi je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait plaisir, il s’est fait remarquer, il a voulu faire son intéressant. Maintenant, je tiens à dire une chose, c’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. On ne s’est jamais ennuyé. Il a été très très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité », a lancé Emerse Faé après le triomphe de son équipe.

Jérôme Rothen a toujours quelque chose à dire

Plutôt que d'en rester là, Jérôme Rothen, qui ces derniers temps multiplie le buzz au fil de ses émissions, a répondu à Emerse Fae, ancien milieu de terrain international ivoirien du FC Nantes et de l'OGC Nice. Une réponse assez malaisante pour celui qui se surnomme lui-même JR25. « Emerse Faé, tu aurais pu citer mon nom! Tu l’as aperçu plus d’une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t’ai donné)🤪. Promis je ne parlerais pas de ta carrière et tes 0 titres gagnés😂 », a riposté celui qui est devenu animateur d'un talk-show sur RMC. Une réponse qui n'a pas été appréciée par ses propres followers, lesquels estiment que Rothen aurait mieux fait d'en rester là : « Allez ok lui aussi n’a pas été un grand joueur mais au vu de ta réaction puérile on comprend mieux pourquoi tu as été la taupe toutes ces années dans le vestiaire pour in fine avoir une émission qui a le même niveau que tes prestations internationales. »