CAN 2024 ‍: Le Nigeria en finale après une nouvelle dinguerie ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

Coupe d'Afrique des Nations 2024

Demi-finale

Stade de la Paix (Bouaké)

Nigeria bat Afrique du Sud : 1 à 1 (4 tab à 2)

Buts : Troost-Ekong (67e sp) pour le Nigeria; Mokoena (90e sp) pour l'Afrique du Sud

Expulsion : Kekana (Afsud) à la 116e

C'est un scénario totalement fou qui a permis au Nigeria de se qualifier (1-1, 4 tab à 2) pour la finale de la CAN 2024, qui se jouera dimanche prochain à 21h.

Après 67e minutes de jeu, le Nigeria ouvrait le score consécutif à un penalty accordé suite à une faute évidente dans la surface et pensait avoir fait le plus dur. Mieux encore, alors que l'on atteignait le temps additionnel, un contre rapide permettait à Osimhen de doubler le score, le buteur de Naples célébrant comme il se doit sa réalisation, synonyme de qualification pour la finale, avant de voir que la VAR entrait en action.

Dans un premier temps, le but du Nigeria était annulé, puis un penalty était accordé à l'Afrique du Sud, une faute ayant été commise au tout début de l'action ayant mené au but refusé. Mokoena ne se faisait pas prier pour égaliser (1-1, 90e) après cet incroyable renversement de situation. L'Afsud pressait de plus en plus et à l'ultime seconde Mudau avait l'occasion de donner la victoire aux siens, mais seul face au but, le joueur sud-africaine ratait le cadre (90e+6). Il fallait donc passer par la prolongation, et là encore la VAR allait être au coeur de l'action. A la 116e minute, sur un contre de Grant Kekana, ce dernier se faisait faucher à quelques centimètres de la surface, envoyant l'arbitre devant le petit écran. L'officiel n'accordait pas de penalty, mais expulsait logiquement Kekana, auteur de cette faute qui a probablement évité un but à son équipe.

Il fallait donc les tirs au but pour connaître le premier qualifié pour la finale de la CAN, un exercice dans lequel le portier sud-africain avait brillé au tour précédent en repoussant quatre tentatives du Cap-Vert. Mais cette fois, le portier de l'Afsud ne faisait pas de miracle, contrairement à son adversaire, et le Nigeria se qualifiait 4 tirs au but à 2 encore une fois après un match totalement fou.