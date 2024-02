CAN ‍: Hervé Renard bloqué, la Côte d’Ivoire remercie la France

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Tombeur du Congo mercredi soir, la Côte d’Ivoire a validé son ticket pour la finale de la CAN 2024. Une performance exceptionnelle pour le pays hôte après un premier tour extrêmement chaotique.

Troisième de son groupe au premier tour, la Côte d’Ivoire a vécu des premiers jours très compliqués dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2024 avec des résultats décevants et la démission choc du sélectionneur Jean-Louis Gasset. Afin de compenser ce départ, la fédération ivoirienne de football a tenté un véritable coup de poker en proposant à la Fédération française de football un prêt pour Hervé Renard jusqu’à la fin de la CAN avant de revenir avec l’Equipe de France féminine.

Le coach de 55 ans avait donné son accord, mais la FFF a finalement refusé ce « prêt » pour le moins inattendu quand il s’agit de coachs et encore plus de sélectionneurs. La Côte d’Ivoire a par défaut confié les commandes de son équipe à Emerse Fae, lequel était l’adjoint de Jean-Louis Gasset avant la démission de ce dernier. Avec du recul, force est de constater que la décision de nommer l’ancien joueur du FC Nantes était excellente puisque Fae a guidé la Côte d’Ivoire jusqu’à la finale de la CAN. Cela valait bien un hommage appuyé de Walid Acherchour, lequel a rappelé que si c’était Hervé Renard qui avait réalisé un tel exploit, on ne manquerait pas de le souligner.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOT (@fif.ci)

« Si c’est Hervé Renard qui avait fait ce qu’Emerse Fae est en train de faire, on crie au génie et on dit que c’est extraordinaire, que c’est le sorcier blanc, etc. Fae a récupéré un groupe aux abois avec Gasset qui démissionne d’un côté, il fait les bons choix en cours de match contre le Sénégal et contre le Mali. La défense à cinq, Gradel qui recule, Haller… Sur le dernier match même si ce sont des noms et qu’ils sont fâchés, il sort Serri et Fofana pour renouveler son milieu de terrain avec des joueurs qui n’étaient pas prévus et ça tourne au positif. C’est sa victoire » s’est enthousiasmé Walid Acherchour avant de conclure.

Walid Acherchour rend un bel hommage à Emerse Fae

« Ce n’est pas le Brésil 70 mais il a rendu compétitif cette équipe, il a envoyé des messages positifs, il ne se trompe pas en lecture de match. C’est ce qui a permis à la Côte d’ivoire d’arriver en finale, c’est un jeune coach qui a arrêté le foot car il a eu des problèmes au cœur, il a été éducateur à Nice, son histoire est captivante. Le voir en finale grâce à son travail, je trouve ça très beau » a apprécié le consultant de Winamax, rendant un très bel hommage au sélectionneur de la Côte d’Ivoire, qui tentera donc l’immense exploit de remporter la CAN dimanche soir en finale contre le Nigéria. Avec l’occasion de prouver sa valeur et de lancer définitivement sa carrière d’entraîneur.