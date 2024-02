CAN 2024 ‍: Le miracle ivoirien est en route ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

Coupe d'Afrique des Nations

Quart de finale

Stade de la Paix (Bouaké)

Côte d'Ivoire bat Mali : 2 à 1

Buts : Nene (71e) pour le Mali; Adingra (90e), Diakite (120e+2) pour la Côte d'Ivoire

Expulsions : Kossounou (Côte d'Ivoire) à la 43e, Diakite (Côte d'Ivoire) à la 120e+2, Traoré (Mali)

Dans un match au scénario incroyable, la Côte d'Ivoire a arraché son ticket pour le dernier carré de la CAN en venant à bout du Mali (2-1).

Pour le Mali, ce quart de finale a tourné du rêve au cauchemar puisque les visiteurs menaient 1 à 0, et avaient l'avantage d'évoluer à 11 contre 10, à l'entame du temps additionnel. Mais les Ivoiriens égalisaient de manière miraculeuse à la toute dernière seconde par Alingra (1-1, 90e). La prolongation semblait ne rien donner, mais là encore à l'ultime instant de la rencontre, Diakite marquait le but de la qualification du pays hôte de cette CAN 2024 dans une ambiance indescriptible (2-1, 120e+2), avant de se faire expulser pour un deuxième carton jaune. Après avoir frôlé l'élimination au premier tour, puis en huitième de finale, la Côte d'Ivoire est donc en demi-finale, la rencontre s'achevant dans le chaos, les joueurs maliens étant fous de rage, obligeant l'arbitre à distribuer des cartons, et notamment à Traoré, expulsé après le coup de sifflet final. Pour une place en finale, la Côte d'Ivoire affrontera le Conga mercredi prochain.