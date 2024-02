CAN ‍: Le fiasco de l'Algérie, un anonyme dénonce Riyad Mahrez

Dans : CAN 2024.

Par Adrien Barbet

Depuis son titre en 2019 à la CAN, l'Algérie n'y arrive plus. Après avoir raté les Coupes du monde 2018 et 2022, le pays africain a complètement raté sa CAN en Côte d’Ivoire. Riyad Mahrez a été critiqué, notamment pour son physique, jugé pas à la hauteur du rendez-vous.

Dernier de son groupe lors de la CAN 2024, malgré des adversaires abordables sur le papier, l'Algérie a beaucoup déçu. Son leader, Riyad Mahrez, n'a pas été capable de porter la sélection comme il l'a fait en 2019, avec un sacre à la fin. Les supporters algériens ont beaucoup critiqué le manque d'initiative de la part de l'ancien ailier de Manchester City. Réputé pour sa capacité de dribble incroyable, le joueur de 33 ans ne fait plus autant peur qu'avant aux défenseurs adverses Pire encore, le capitaine des Fennecs serait arrivé en Côte d’Ivoire avec plusieurs kilos en trop d'après une source anonyme, proche de la sélection algérienne.

Le fiasco de l'Algérie à la CAN, Riyad Mahrez en surpoids

« Quand on est un footballeur doué, le talent ne se perd pas avec l’âge, sauf qu’en arrivant en Côte d’Ivoire, il accusait un surpoids de 4 kilos. Ce handicap a eu des répercussions négatives sur son rendement lors de la dernière CAN » a assuré un proche de la sélection algérienne au média Competition.dz. Le professionnalisme de Riyad Mahrez a donc été remis en cause. Le joueur a quitté les Skyblues quelques mois avant le début de la CAN, pour rejoindre l'Arabie saoudite et le promu Al-Ahly. Les statistiques de l'ancien joueur de Leicester sont globalement bonnes puisqu'il a inscrit 8 buts et a délivré 7 passes décisives en 19 matchs de championnat disputés. Un bilan qui se rapproche de sa cadence à Manchester. Mais ce rythme n'a pas été suffisant pour qu'il prenne au sérieux la CAN 2024 avec l'Algérie.