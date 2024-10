Cristiano Ronaldo tape du poing sur la table

Arrivé à Al-Nassr début 2023, Cristiano Ronaldo s'investit pleinement dans le fonctionnement du club saoudien. Le Portugais essaye notamment d'influencer le recrutement comme c'est le cas actuellement avec une star de Premier League.

Cristiano Ronaldo n'est décidément pas en préretraite en Arabie Saoudite. L'attaquant d'Al-Nassr se donne à 100% sur le terrain et en dehors pour aider son club à faire tomber Al-Hilal, ultra-dominant en Saudi Pro League. Toutefois, ses nombreux buts ne sont pas encore suffisants. La formation rivale est intouchable en ce moment, bénéficiant d'un effectif XXL pour écraser le football saoudien. Al-Hilal accueille en son sein Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Joao Cancelo ou encore le portier marocain Yassine Bounou. La bande à Ronaldo, Mané et Aymeric Laporte ne fait pas le poids à côté.

Une situation que CR7 veut modifier au plus vite. La star portugaise veut attirer des grands joueurs à Al-Nassr. Le quotidien catalan Mundo Deportivo révèle quelle est sa cible principale actuellement. Il s'agit de Kevin de Bruyne. Le métronome belge de Manchester City arrive en fin de contrat en juin prochain et sa prolongation chez les Citizens tarde à aboutir. Le club mancunien souhaite baisser nettement le salaire de De Bruyne, lequel touche actuellement 448 000 euros par semaine.

