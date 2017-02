Une victoire renversante pour l'OL !

Dans : Ligue 1, OL, Dijon.

Dans un match durant lequel ils se sont procurés un nombre incroyable d'occasions, mais où ils ont été longtemps menés, les Lyonnais sont venus à bout de Dijon (4-2) et font la belle affaire.

L'OL avait affiché la couleur après la victoire en Europa League, il lui fallait confirmer tout cela ce dimanche à domicile face à Dijon. Et les choses commençaient idéalement pour Lyon, puisque dès la 11e minute Tolisso trouvait la faille et ouvrait le score (1-0, 11e). On semblait bien parti pour une démonstration rhodanienne, car les occasions se multipliaient, mais Depay et Lacazette butaient sur un Reynet déchaîné. Mais contre toute attente, sur un corner, Tavares reprenait le ballon de la tête et trompait Gorgelin (1-1, 30e). Le forcing lyonnais continuait mais sans réussite.

Après la pause, le scénario était encore plus négatif pour l'OL. En effet, sur une boulette de Gonalons, Diony trompait le portier rhodanien d'une frappe rasante (1-2, 48e). Les joueurs de Genesio ne s'effondraient pas et se ruaient de nouveau à l'assaut du but de Dijon, les occasions étant innombrables pour Depay, Lacazette ou encore Tolisso. En plus, l'arbitre oubliait un penalty suite à une main de Lang dans la surface (56e).

Le pressing s'intensifiait de manière incroyable, mais forcément Dijon pouvait miser sur des contres. Et il fallait un Gorgelin inspiré pour éviter le pire face à Haddadi (72e). Mais à force de plier, le DFCO rompait. Et c'est Tolisso qui de loin égalisait (2-2, 80e). Les dernières minutes s'annonçaient longues pour Dijon, et cela se concrétisait. En effet, sur une faute pas évidente de Tavares sur Diakhaby dans la surface, l'arbitre accordait un penalty que Lacazette transformait (3-2, 84e). Le buteur lyonnais avait encore une énorme balle de match, mais il ratait le cadre (86e). Cependant, Fekir, entré à la place de Gonalons en seconde période, mettait un terme au suspense en marquant le quatrième et dernier but de la rencontre (4-2, 90e).