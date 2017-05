SCB-OL : Prison ferme pour deux supporters de Bastia !

Dans : Ligue 1, Bastia, OL.

C’est en toute fin de soirée ce mardi que la justice a délivré son verdict dans l’affaire des incidents qui se sont déroulés à Furiani le 16 avril dernier. Le match entre Bastia et Lyon avait été définitivement interrompu à la mi-temps, après une altercation entre Anthony Lopes et Anthony Agostini, le directeur de la sécurité du club corse. Avant le début du match, des supporters des Bastia étaient descendus sur la pelouse pour aller frapper les joueurs lyonnais, dans une scène surréaliste.

Le tribunal a décidé de condamner Agostini a une amende 750 euros, reconnaissant ainsi sa culpabilité pour des « violences légères ». Le dirigeant bastiais a fait appel de cette décision sur le champ. 15 supporters et un stadier étaient également jugés. Deux supporters descendus sur le terrain et coupables de violence ont été condamnés à quatre et trois mois de prison ferme. Les autres supporters ont écopé de prison avec sursis, tout comme le stadier, qui a été interdit… de stade pour deux ans.