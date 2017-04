SCB-OL : Braillard demande à la LFP de se réveiller

Dans : Ligue 1, Bastia, OL.

Secrétaire d’Etat aux Sports pour encore quelques semaines, Thierry Braillard a réagi à l’incroyable scénario autour du match Bastia – Lyon, et au comportement des supporters, de la sécurité, du club et de l’ancien entraineur du club corse qui avaient promis l’enfer, et a malheureusement été entendu. Thierry Braillard est en tout cas clair, la LFP va devoir sévir sérieusement pour ne plus que cela se reproduise.

« Ce n’est pas l’image que l’on a envie d’avoir pour le foot en général et français en particulier. C’est scandaleux, indigne. C’est irresponsable, indique Thierry Braillard. Je me souviens des propos de l’entraîneur corse après le match aller à Lyon. C’est pitoyable. A Bastia, des gens ont déjà été coupables de mises en cause de sécurité. Ils auraient dû être sanctionnés. Ils auraient dû être interdits de stade. On a renforcé les sanctions. Il faut que l’on interdise de stade les supporters qui ont fait l’objet de mise en cause de sécurité. De façon intraitable. Il faut que la LFP prenne toute décision qui s’impose face à quelque chose qu’on n’a pas le droit de voir aujourd’hui. C’est scandaleux. Moi aussi j’ai des enfants. Il n’y a rien de mieux que d’emmener un enfant dans un stade. Vous vous rendez compte en une semaine le regard que peuvent porter les enfants sur des stades. Il n’y a que bagarres, insultes, coups. Il faut que tout le monde reprenne ses responsabilités. C’est totalement intolérable que les joueurs n’aient pas la moindre sécurité », a demandé le secrétaire d’état aux sports, qui sait qu’en général, la LFP attend des semaines que l’affaire se tasse avant de prendre une décision, rarement exemplaire.