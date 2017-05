PSG, OM, OL, les équipes de rêve des trésoriers de Ligue 1

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG.

La saison de Ligue 1 n'est pas terminée, mais ce classement paraît désormais bouclé ou presque. En effet, la LFP a mis à jour son hit-parade de l'affluence des stades en fonction des équipes qui se déplacent. Et à tout seigneur tout honneur, c'est le champion de France en titre, le PSG, qui attire le plus de public quand il se déplace. En Ligue 1, les clubs qui reçoivent le Paris Saint-Germain affichent un taux de remplissage de 90%. Derrière la bande à Edinson Cavani, on trouve l'Olympique de Marseille, toujours aussi populaire et qui permet aux clubs visités de remplir à 85% leur stade. Troisième sur ce podium, l'Olympique Lyonnais avec un taux de remplissage de 78% lorsque Maxime Gonalons et ses coéquipiers jouent loin du Parc OL.

Derrière le trio de tête, on trouve les deux clubs qui font fort cette saison, à savoir Monaco (75%) et Nice (72%), tandis que l'ASSE (72%) et Bordeaux (71%), deux clubs historiques, tiennent évidemment une belle place. Tout en bas de ce classement, il y a un gros paquets d'équipes à 61% de taux de remplissage à l'extérieur (Bastia, Dijon, Lille, Lorient, Montpellier), tandis que Nancy est seul dernier avec 59%.