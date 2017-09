PSG, OM, LOSC, OL, ASSE, qui a plus d'abonnés en Ligue 1 ?

Dans : Ligue 1, PSG, LOSC, OL, OM, ASSE.

Le championnat a repris ses droits depuis plus d’un mois, et la plupart des campagnes d’abonnement sont désormais terminées. L’heure est désormais aux comptes en ce qui concerne les clubs de Ligue 1 qui ont le plus de fidèles. C’est toujours le PSG qui est en tête du classement, avec un nombre limité à 34.000 et qui fait toujours le plein. Derrière, c’est l’OM qui profite de la légère embellie du projet McCourt et surtout du chiffre catastrophique de la saison passée pour retrouver des couleurs. Lyon et Lille ont stagné, tout comme Saint-Etienne, tandis que Strasbourg fait une entrée remarquée.

Nombre d’abonnés au sein des clubs de L1 en 2017-18

1°) PSG 34,000 abonnés

2°) OM 28,500 abonnés

3°) Lille 23,500 abonnés

4°) OL 20,000 abonnés

5°) Strasbourg 15,650 abonnés

6°) Saint-Etienne 14,500 abonnés

7°) Nice 14,000 abonnés

8°) Caen 11,500 abonnés

9°) Metz 10,500 abonnés

10°) Bordeaux 10,100 abonnés

11°) Guingamp 9,500 abonnés

12°) Rennes 8,500 abonnés

13°) Nantes 8,100 abonnés

14°) Troyes 8,000 abonnés

15°) Toulouse 7,500 abonnés

16°) Montpellier 7,200 abonnés

17°) Angers 7,000 abonnés

18°) Dijon 5,250 abonnés

19°) Amiens 5,000 abonnés

20°) Monaco 4,500 abonnés