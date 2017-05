OL : Réactif, l'OL ne rassure pas mais gagne avant l'Ajax !

Dans : Ligue 1, OL, OGCN.

Au terme d’un match spectaculaire en deuxième mi-temps, l’Olympique Lyonnais s’est imposé et a quasiment assuré sa quatrième place en disposant difficilement du FC Nantes au Parc OL (3-2).

L’objectif était double ce dimanche après-midi pour l’Olympique Lyonnais : se rassurer avant de défier l’Ajax Amsterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa jeudi, et reprendre ses distances avec les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille au classement. S’il n’est pas certain que le premier objectif soit réellement atteint, le deuxième l’a en revanche été dans la douleur. Pourtant, le début de match était plutôt en faveur de l’OL. Après un quart d’heure de jeu, les Gones s’étaient déjà créé deux occasions franches par Memphis (9e) puis Ghezzal (17e), dont la frappe flirtait avec la lucarne de Dupé. Contre toute attente, c’est finalement Nantes qui rejoignait les vestiaires en menant au score à la pause. A la suite d’un service en retrait d’Harit, Rongier trompait Lopes d’un extérieur du pied plein de subtilité (0-1, 19e).

En deuxième période, le scénario devenait complètement fou, malgré une prestation toujours aussi brouillonne des joueurs de Bruno Génésio. Vingt minutes après le coup d’envoi du second acte, Fekir obtenait et transformait un pénalty (1-1, 64e) qui permettait aux siens d’égaliser. A peine cinq minutes plus tard, Cornet, qui venait de remplacer Lacazette, surgissait au second poteau pour donner l’avantage à l’OL à la suite d’un corner de Fekir (2-1, 70e). La fin des espoirs du FCN ? Pas encore ! Dans la foulée, Gillet parvenait à égaliser à la suite d’un centre de Lima, en devançant Nkoulou (75e, 2-2). Cette deuxième mi-temps complètement folle ne pouvait pas se terminer ainsi, et Cornet permettait finalement à l’OL de s’imposer dans la douleur (80e, 3-2) en reprenant victorieusement une passe heureuse de la tête de Memphis.

Friable défensivement, réaliste offensivement, Lyon assure quasiment la quatrième place, également convoitée par Marseille et Bordeaux. Néanmoins, il faudra assurément faire plus face à l’Ajax pour espérer une qualification en finale de la C3…