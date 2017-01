OL-OM : Le club le plus populaire est...

Ce dimanche soir, le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille va déchaîner les passions en Ligue 1. Mais lequel des Olympiques dispose d'une longueur d'avance sur l'autre dans l'esprit des Français ?

Que ce soit pour Lyon ou Marseille, le fameux Olympico sera un tournant pour la suite de la saison. Alors que l'OL se doit de gagner pour rester aux abords du podium, l'OM peut rentrer dans le Top 5 en s'imposant au Parc OL. Sauf que d'après les Français, sondés par Odoxa pour RTL, les deux formations vont se séparer sur un match nul. Au sein de l’échantillon de 1 006 personnes interrogées, les fans de football penchent plus pour le club lyonnais, à 48 %, contre 15 % qui misent pour une victoire du club phocéen. Et ceci est en partie dû à la présence de Memphis Depay, nouvelle recrue rhodanienne débarquée vendredi dernier, et qui fait l'unanimité puisque 70% du panel pense que ce recrutement est « une bonne idée ».

Mis à part le match de ce dimanche, le sondage s'est aussi intéressé à la popularité des deux clubs. Et dans ce domaine, c'est une nouvelle fois Lyon qui fait la course en tête, sachant que 58 % des Tricolores ont une bonne opinion du club, contre 36 % pour l'OM. RTL explique ce résultat du fait que « le club phocéen est clivant », et même dans le quart sud-est de la France, où les Lyonnais dominent les Olympiens (62 % contre 40 %). Reste désormais à savoir si cet avantage de l'OL se retrouvera sur le terrain dimanche soir contre l'OM...