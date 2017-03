Monaco : Di Meco et Riolo mangeront un rat à cause d'un pari sur Mendy

Les paroles volent, les écrits restent, mais les paris lancés en direct à la radio ne s'effacent pas non plus. C'est ce qu'Eric Di Meco vient de constater avec malice. En effet, en avril 2014, évoquant le cas de Benjamin Mendy, alors défenseur de l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur de l'OM avait été clair : « Si Benjamin Mendy intègre l’équipe de France, je mange un rat ». Des propos approuvés par Daniel Riolo, tout cela avec un grand sourire.

Alors forcément, Benjamin Mendy, désormais défenseur de l'AS Monaco, ne s'est pas privé de rappeler ce pari lorsqu'il a été informé qu'il était retenu par Didier Deschamps pour les deux prochaines matches des Bleus. Plutôt que de se défiler, Eric Di Meco a assumé les paroles tenues il y a deux ans et a même promis un bel avenir international à Benjamin Mendy. « Le rat, je vais le manger. Et je suis super heureux que Benjamin Mendy soit en équipe de France. Il le mérite. Je pense même qu’il sera titulaire parce que c’est le meilleur arrière gauche en ce moment », a expliqué, sur RMC, Eric Di Meco. On attend cette dégustation d'un rat avec délectation...