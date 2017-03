Le pointu de Veretout fait le bonheur de l'ASSE

Dans : Ligue 1, ASSE, Dijon.

Dans un match plutôt fermé, Saint-Etienne s’est contenté d’un précieux but du pointu de Jordan Veretout pour s’imposer à Dijon (0-1) et se replacer dans la course à l’Europe.

Le Stade Gaston Gérard avait beau être plein à craquer, les spectateurs ont assisté à un match bien triste ce dimanche. La domination stérile des Stéphanois finissait toutefois par payer sur l’un des rares éclairs du match, à savoir une percée de Jordan Veretout, qui surprenait tout le monde avec un tir croisé du pointu du gauche en bout de course (0-1, 77e). Une seule réalisation qui suffisait au bonheur de l’ASSE, puisque les Verts se replacent à la septième position, juste derrière Bordeaux et Marseille. Pour Dijon, c’est une nouvelle occasion de manquée de prendre le large par rapport à Nancy, surpris à domicile par Lorient la veille.